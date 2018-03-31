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CHP'li kadınlardan sahne tepkisi

CHP Alanya İlçe Kadın Kolları, son günlerde ülke gündeminden düşmeyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programında kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına tepki gösterdi

CHP'li kadınlardan sahne tepkisi

CHP Alanya İlçe Kadın Kolları, son günlerde ülke gündeminden düşmeyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programında kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına tepki gösterdi

31 Mart 2018 Cumartesi 13:41
CHP'li kadınlardan sahne tepkisi
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut'ün de yer aldığı basın açıklaması, tüm Türkiye teşkilatlarıyla eşzamanlı olarak yapıldı. CHP Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Şaduman Tığlı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TBMM’de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi. Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk’ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergileurken, kadın oyuncular konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildi.
'LAİKLİK ADINA KABUL EDİLEMEZ'
29 Mart günü gerçekleşen bu olay, kadın erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa’ya aykırıdır.
Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki, biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız. Sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz.
Kadınlar olarak Atatürk’ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz. Sorumlular derhal hesap versin. Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında, sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz. Laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz. Yasaklar mücadelemizi durduramaz."

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Anahtar Kelimeler:
CHPAlanyaŞaduman Tığlı
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