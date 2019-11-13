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CHP'li isim "Biz yanında oluruz" diyerek Erdoğan'a seslendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trump'la gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Biz yanında oluruz" diyen Altay, Erdoğan'a tehditlere boyun eğmeme çağrısı yaptı.

POLİTİKA 13.11.2019, 16:44
CHP'li isim "Biz yanında oluruz" diyerek Erdoğan'a seslendi
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver" dedi. Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında, AB'nin yaptırım için yasal çerçeve metni hazırladığını anımsattı. Bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Altay, "Bu elbette elimizin tersiyle iade etmemiz gereken bir metin." ifadesini kullandı. Bu milletin şu anda dünyadaki Türkiye algısını hak etmediğini dile getiren Altay, "AB ülkeleri bilmeli ki Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil. Bu karar, Türk milleti ve KKTC'ye yönelik gibi görünse de aslında Erdoğan'ın AB'ye mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne AB'nin ne de Türkiye'nin menfaati var" diye konuştu.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ YALNIZLIĞIMIZI GİDERMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin, böyle bir yaptırım kararı nedeniyle hem kendi hem KKTC'nin haklarından taviz vermemesi gerektiğinin altını çizen Altay, "Verirse yanlış yapmış olur. Ancak bununla beraber bir an önce diplomatik adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımızı gidermemiz lazım" dedi. ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gittiğini anımsatan Altay, Erdoğan'ın Trump'ın mektubuna ilişkin söylediği "takdim" ifadesinin, "Türkiye'yi ve aziz milleti aşağılayan bir ifade" olduğunu öne sürdü. "Mektup bizi incitmiş idi 'takdim' ifadesi bizi perişan etti." diyen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu buruklukla, onur kırıcı mektupla yaşarken ikinci bir mektup vakasıyla da karşılaştık. İçeriği S-400 olan bu ikinci mektup, bir tehdit mektubu. Bu iki mektupla beyefendi orada görüşme saatini bekliyor. Konakladığı otelde ABD'de pek de görülmeyen bir şekilde güvenlik önlemi alınması, Türkiye'nin Amerikan kamuoyunda da kaybettiğinin açık bir işaretidir."

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMESİN, BİZ YANINDA OLURUZ"

Erdoğan'a seslenerek "Biz yanında olmasını biliriz" diyen Altay, "Artık Türkiye-ABD ilişkisi iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı, kurumsal kimliğini kaybetti. Bu ilişki artık Erdoğan ve Trump ailelerinin kişisel ikbal çıkarlarına endeksli biri ilişkiye dönüştü. Bu bizim kabul edebileceğimiz tablo değil. Erdoğan, Türkiye adına Trump ile görüşme yapacak. Umarız ve ümit ederiz ki bu görüşme Türkiye'nin onur, şan ve şerefine yakışır bir görüşme olur. Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin. Biz yanında ve arkasında oluruz. Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Türkiye'nin onurunu daha fazla incittirme. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver. Türkiye'nin menfaati burada. Eğilip bükülmene gerek yok. Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir. Umarım yeni hayal kırıklıkları yaşamayız" şeklinde konuştu.

#CHP #engin altay #meclis #cumhurbaşkanı #Erdoğan #ABD Başkanı #trump
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