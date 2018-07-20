DEMİRCİ, saat 19.30’da başlayacak programda, şehrin ana caddelerindeki kaldırım işgallerini, motosiklet terörünü ve parkomatların yarattığı sıkıntıları anlatacak. Bu konularla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğu yazılı önergeye verilen yanıtları da değerlendirecek olan Demirci, şehirdeki sorunları Dim TV’ye aktaracak.
CHP'li Erkan Demirci Politika Kulisi'nde
Son günlerin isminden en çok söz ettiren siyasetçilerin başında gelen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Alanya Belediye Meclis Üyesi CHP’li Erkan Demirci, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) bu akşam Alper Kutay’la Politika Kulisi programının konuğu olacak
DEMİRCİ, saat 19.30’da başlayacak programda, şehrin ana caddelerindeki kaldırım işgallerini, motosiklet terörünü ve parkomatların yarattığı sıkıntıları anlatacak. Bu konularla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğu yazılı önergeye verilen yanıtları da değerlendirecek olan Demirci, şehirdeki sorunları Dim TV’ye aktaracak.
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