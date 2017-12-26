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CHP'li Ercenk Alanya'dan destek istedi

CHP İl Başkan Adayı Tuncay Ercenk Alanya'ya gelerek İl Kongresi'nde Alanya'daki delegelerden destek istedi

CHP'li Ercenk Alanya'dan destek istedi

CHP İl Başkan Adayı Tuncay Ercenk Alanya'ya gelerek İl Kongresi'nde Alanya'daki delegelerden destek istedi

26 Aralık 2017 Salı 16:33
CHP'li Ercenk Alanya'dan destek istedi
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Haber: Aler KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkan Adayı Tuncay Ercenk, Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek kongrede destek istedi. Önümüzdeki günlerde yapılacak il kongresinde aday olan Ercenk'i CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve yönetimi, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Aras, CHP eski Antalya Milletvekili Osman Özcan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi Başkanı Emine Keyaoğlu, Şengül Yeşildal, Mehmet Can Karagöz, Murat Özçelik ve çok sayıda partili karşıladı. Ercenk, partililerden il kongresinde destek istedi. CHP Kadın Kolları yönetimi ise ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, geçtiğimiz günlerde CHP Kadın Kolları Başkanı seçilen Şaduman Tığlı başkanlık yaptı. 15 Aralık'ta yapılan kongrede 93 oy alarak başkanlığa seçilen Tığlı ve yönetimi, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

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