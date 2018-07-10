CHP'li Demirci'den BŞB'ye önerge

Haber: Alper KUTAY

ÖNERGE hakkında konuşan Demirci, Atatürk Bulvarı’ndaki sorunların muhatabının Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğunu, fakat zabıta eksikliğinden dolayı Alanya Belediyesi’nin burada hizmet verdiğini belirtti. Demirci, İlk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde işletmelerin işgaliye bedeli vererek kullandıkları kaldırımların yayalar için yürünmeyecek hale gelmesine dikkati çekti. Demirci'nin verdiği önergede ikinci olarak değindiği konu ise motosikletlerin yaya yolunu normal yolmuş gibi kullanarak vatandaşın hayatını tehlikeye atması oldu. Önergedeki üçüncü konu ise, yol boyunca devam eden parkomat yerlerinin yolun bir şeridini işgal etmesi ve sanayi kavşağı ile Dinek kavşağı arasında kalan bölümde yanlış trafik senkronunun oluşması oldu.

‘MASA SANDALYEDEN YÜRÜYEMİYORUZ’

Atatürk Bulvarı’ndaki kaldırımların cadde üzerindeki işletmelerce işgal edilmesi nedeniyle yayaların yürüyüş alanlarının kısıtlandığını söyleyen Demirci, şöyle konuştu: “Cadde üzerinde kaldırımlara masa sandalye konulmasına izin verilen işletmelerle ilgili izin verilen alanın dışına çıkıp çıkmadıkları, gölgelik adı altında yapılan uygulamaların mevzuata uygun olup olmadığı gibi hususlarda denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bugüne kadar kaç işletme için denetim yapılmış ve kaç tane usulsüzlük tespit edilmiştir? Kaç işletme için cezai işlem yapılmıştır? Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya kaldırımları motosikletler tarafından trafik yolu ve otopark olarak kullanılmaktadır. Motosikletler yaya kaldırımlarında önden, arkadan, yandan, her yerden karşınıza çıkabilmekte, cadde üzerindeki araç kavşaklarından değil, yayalar için ayrılan yaya geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçmekte, trafik güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. Kaldırımlarda seyreden motosikletler ve yayalar arasında yaralanmalı trafik kazaları oluşmaya başlamıştır.

‘MOTOSİKLET DENETİMİ YAPILIYOR MU?’

Zaten dükkan işgalleri nedeniyle kısıtlanan yürüyüş alanlarında motosiklet parkları nedeniyle kaldırımlarda yürümek için adeta masa ve motosikletler arasında slalom yapmak gerekmektedir. Söz konusu yanlış uygulamaların engellenmesine yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaya kaldırımı ve geçitlerini kullanan veya park eden motosikletlerle ilgili denetim yapmakta mıdır? Yapılıyorsa bugüne kadar kaç kişi için cezai işlem uygulanmıştır? Atatürk Bulvarı üzerinde yerel seçimler sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nce yeni bir düzenlemenin yapılacağı bilinmektedir. Ancak yaz trafiği ile birlikte cadde üzerindeki araç trafiği içinden çıkılmaz hale gelmiştir.

‘ANA CADDEDE PARK YASAKLANSIN’

Yeni düzenleme yapılıncaya kadar soruna geçici çözüm bulabilmek adına, Atatürk Bulvarı üzerine en azından Kale Market ile Çimen Otel kavşağı arasındaki parkomat uygulamasının kaldırılarak park yasağı getirilmesi, böylece yolun 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olacak şekilde düzenlenmesi, Alanya Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hatalı parklara karşı denetimin sıkılaştırılması, diğer bazı caddelerde uygulandığı gibi saat 13.00’ten sonra dağıtım, pazarlama, kargo gibi büyük araçların caddeye girişine izin verilmemesi gibi önlemler UKOME’de bugüne kadar gündeme gelmiş midir? Alanya Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan trafik ve otopark sorununun çözümüne yönelik kısa vadeli çözümler ve projeler düşünülmekte midir?”