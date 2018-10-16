CHP'li Çorbacı: 'Şahin ile seçimi alırız'

CUMHURİYET Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, yerel seçimlere iddialı girmek istiyor. Adayı belirmek için partinin tüm kesimleri ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı "Sayın Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Şahin"le devamlı istişare halindeyiz. Bildiğiniz gibi son görüşmemiz oda binasında olmuştu. Biz de 1 aydır kendisi ile bu konuyu görüşüyoruz" dedi.

"ŞAHİN'İN ADAYLIĞINA SICAK BAKIYORUZ"

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirten Başkan Çorbacı "Sayın Mehmet Şahin bize sıcak bakıyor. Hatta bugün de (dün) görüştük. Biz de Başkan Şahin'in adaylığına sıcak bakıyoruz. Mehmet Şahin adı CHP'den duyulunca bir anda ağırlık oraya yöneldi. Hem partinin tabanında hem de halk arasında. Şahin isminin duyulmasının ardından Alanya çalkalandı. Bu doğrultuda önümüze bakacağız" dedi. "Mehmet Şahin'le yerel seçimi kazanır mısınız?" sorusu üzerine ise Başkan Çorbacı "Biz iddialıyız ve seçimi kazanırız. Bu yola zaten kazanmak için çıkıyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 20:42