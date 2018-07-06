CHP'li Çorbacı Politika Kulisi’nin konuğu oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, ilçe başkanı olarak katıldığı ilk seçim olan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden sonra Dim TV’nin (dimtv.tv) konuğu oldu. Her Cuma ekrana gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi’ne bu akşam katılan Çorbacı, Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. Çorbacı, saat 19.30’da başlayan programda ayrıca yerel seçimlere nasıl hazırlanacaklarını da ilk kez açıkladı. İşte Çorbacı'nın Dim TV ekranlarında yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar.

SADECE RUTİN İŞLERİ İYİ YAPABİLİYORLAR

Alanya Belediyesi'nin genel rutin işlerinin dışında çok iyi çalıştığını söylemeyem. Özellikle kaldırımlar ile ilgili yaşanan trafik sorunlarında zabıta ekiplerinin yetersiz kaldığı görülüyor. Yeşil alana dair çalışmaları yok ve bu konuda da yetersizler. Turizm sezonunda esnafın durumu ortada, turizmi ilgilendiren projeler yapmakta eksikleri var. Eğer bu gibi projeleri yaparlarsa esnafın durumu da daha iyiye gider. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız bu konuda çalışmalar yürütüyor. Arkadaşlarımız 4 Yıllık süreçte çok iyi projeler geliştirdiler.

'PSİKOLOJİK BASKI HİSSETMİYORUZ'

Mevcut Belediye'nin MHP'de olması ve iktidarda AK Parti'nin olması yerel seçimler de bize psikolojik üstünlük sağlamaz. CHP olarak yüz yıllık bir partiyiz. Özellikle Ak Parti'nin son 16 yılda birçok yanlışı var. Örneğin Ankara Yerel Seçimleri'ni kedi trafoya girdiği için kaybettik. Tüm Türkiye'de arkamıza rüzgarı alırsak Alanya dahil Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni de %80-90 geri alabiliriz. Alanya'da şuan çok kritik bir partiyiz ve tarihe geçeceğimizi düşünüyorum. Ak Parti'nin Alanya'lı bir Bakanı olmasına rağmen yerel de kazanamaması bizim için değil onlar için psikolojik bir baskıdır. Biz bu seçimlerde çok iddialıyız.

ADAYLARI GENEL MERKEZ BELİRLEDİ

Alanya’dan çıkan aday adaylarını merkez belirledi. Biz ekip olarak Genel Merkez'e gittik ve gerekli görüşmeleri yaptık. Onun dışında İl Başkanları ile özel görüşmelerimiz oldu.

Beş aday adayımız vardı. İlçe Başkanları'nın tabii ki ön planda olması gerekir fakat aday adaylarının seçilmesi konusunda herhangi bir müdahalemiz olmadı. İl Başkanımız ve Genel Merkezimize adaylarımızı ilettik. Adayların açıklanma sürecini onlar belirledi.

AK PARTİ HER YERİ BETONA GÖMDÜ

Elimde bir sihirli değnek olsa şuan Alanya'da yeşil alan ve spor alanlarına önem verirdim. Şuanki mevcut yer sıkıntısı olsa da bunun üzerinde çalışmaları devam ettirirdim. 16 Yıllık iktidar da Ak Parti her yeri betona gömdü. Özellikle Alanya'da çarpık yapılaşma aldı başını gitti. Şuan en önemli sorunlardan biri olan trafik ile ilgili düzenlemeler yapardım.

Yerel seçim süreci yaklaştıkça oturulup projeler ortaya konur.

BOMBA BİR ADAY ÇIKARACAĞIZ

Geçmişte parti içinde yer alan bütün adaylar bu parti için çalıştı. Bazı kırgınlıklar oldu fakat bu geçmişte kaldı. 2019'da bizim kapımız herkese açık olacak. Şuan yaptığımız kulisler var, ekip olarak çalışıyoruz. Bir isim belirlemedik ama bomba gibi bir aday çıkaracağız. Bununla birlikte birçok sürpriz yapacağız.

PARTİMİZ İÇİNDE CEMAATE YAKIN İSİMLER VAR

Süleymanlı Cemaati ile aramızda herhangi bir gerginlik yok. Partimiz içinde Cemaate yakın isimlerde var. Alanya'da Süleymanlı Cemaati'nin hangi partiye oy verdiği çok konuşuldu fakat biz onunla ilgilenmeyeceğiz. Sonuçta herkes sandıkta istediği partiye oy veriyor. Ama Süleymanlı Cemaati'nin bazı bölgeler de İYİ Partiye destek verdiği görülüyor. Biz 2019 Yerel Seçimlerinde herkesin oyu'na talibiz. Biraz daha insana dokunacak çalışmalar yapıp, özellikle köylere yöneleceğiz. Biz halkın partisiyiz ve herkesin elini sıkacağız.