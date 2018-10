CHP'li Çorbacı iddialı konuştu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, dün yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Zamanı geldiğinde halkçı bir belediyecilik programıyla halkın karşısına çıkacaklarını söyleyen Çorbacı, “Modern, vizyon sahibi, halkın haklarını gözeten, halkçı bir belediyecilik anlayışı adına istişarelerimiz sürüyor. Tüm halkımıza kapımız sonuna dek açık" dedi. Merhum Erdal İnönü'yü de rahmetle andıklarını ifade eden Çorbacı, "Rahmetli Erdal İnönü'yü saygıyla anıyoruz. İnönü, yaşamı boyunca gerek bilime, gerekse Türk siyasetine büyük katkılarda bulunmuştur. Siyasi çizgisi, insan odaklı yaklaşımı ile her zaman örnek teşkil eden Erdal İnönü'yü rahmetle anıyoruz" dedi.

‘CUMHURİYET COŞKUSU ASLA BİTMEZ’

Yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na değinen Çorbacı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Alanya'da coşku ve sevinçle kutladık. Alanya'da Cumhuriyet Bayramı, ilk günkü heyecan, inanç ve bağlılıkla kutlanmıştır. Halkın Cumhuriyet coşkusu bizleri mutlu ediyor ve kim ne yaparsa yapsın, her geçen gün bu kavramların daha iyi anlaşıldığını gösteriyor. Çakma tarihçilerin yazdıkları ile bu kavramların unutturulamayacağı bir kez daha görülmüştür. Bizler de CHP olarak her daim Cumhuriyet'in ve değerlerimizin arkasında olacak, bu uğurda mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

‘ADAYIMIZ BÜYÜK SES GETİRECEK’

31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere de değinen Çorbacı, "CHP’nin birçok yerde belediye başkan adayları açıklandı. Alanya'da da en çok merak edilen bu hususta yakın zamanda halkı bilgilendireceğiz. Adayımız en kısa sürede belirlenecek. Bu noktada amacımız bir aday gösterelim, işimize gücümüze bakalım değildir. Belediyeyi kazanmak için nasıl bir adayla yola çıkmamız gerektiği hususunu ayrıntılı ve özenli bir biçimde değerlendiriyoruz. CHP olarak iddialıyız. Adayımız kadar seçim bildirgemizin de son derece önemli olduğunun farkındayız. Vakti geldiğinde halkçı bir belediyecilik programıyla halkımızın karşısına çıkacağız. Programımızı halkımızla oluşturmak bizlerin en temel isteğidir” dedi.