CHP'li Çorbacı'dan Sugözü çıkarması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri, Sugözü Mahallesi'nin Kütürüp bölgesinde incelemelerde bulundu. Sugözü’ne Basın Sözcüsü Can Baysal ve Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barış Arslan’la giden Çorbacı, "Bu bölgede çok ciddi sorunlar var. Her an bir sağlık sorunu oluşabilir” dedi. Bölge halkı ile görüşerek sorunları yerinde tespit eden Çorbacı ve ekibi, bölgenin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Çorbacı, şöyle konuştu: "21. yüzyılda Alanya gibi bir yerde olmaması gereken ciddi sorunlar mevcut, çok ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Bunun yanı sıra ulaşımla ilgili daha başka sorunlar mevcut. Yol çökmüş, her an ciddi kayıplar ve hasarlar oluşabilir. 10 ay önce verilen sözler tutulmamış, vatandaş mağdur.”