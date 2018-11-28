CHP'li Çorbacı'dan ittifak yorumu

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Abdullah Sönmez’i aday göstereceğini açıklamasını değerlendiren Çorbacı, “Biz 24 Haziran’da İyi Parti ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı kurduk. İttifakla başlayan sıcak ilişkilerimiz il ve ilçelerde devam ediyor. Her iki partinin genel merkezi bazında bir ittifak kararı çıkarsa değerlendireceğiz. Cumartesi günü İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Alanya’ya aday açıklamak için geliyormuş. Şu an için bize gelen bir talimat yok. Erken konuşmamız yanlış olur, çünkü Ankara’dan resmi bir ittifak kararı çıkmadı” dedi.

‘İTTİFAK OLMAZSA SEÇİME HAZIRIZ’

İttifakın sadece ilçe bazında olmayacağını, il bazında olursa ilçede de olabileceğini söyleyen Çorbacı, “İlde ittifak olursa 19 ilçede de olacaktır. Burada oylarımız eşit. Birleşirsek kesinlikle rakibimiz olmayacağını düşünüyoruz. Bunun kararı önümüzdeki süreçlerde verilecektir. Biraz daha sabretmemiz gerek. İttifak kararı çıkmazsa da biz zaten hazırız. Meclis üyelerimizle ve ilçe yönetimimizle bir toplantı yaptık. Kararı bekleyelim. Şu anda net bir şey söyleyemiyorum. 95 yıllık partiyiz, dinamik bir yönetimimiz ve güçlü bir kadromuz var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bir ittifak kararı çıkmazsa 3 sağ partinin içinden birinci çıkabiliriz“ dedi.

