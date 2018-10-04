CHP'li Çorbacı: ‘Alanya için söz verdik’

Haber: Alper KUTAY

BİRKAÇ gündür bazı temaslarda bulunmak için Ankara olduklarını söyleyen Çorbacı, “Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve yönetimi, Alanya ve Korkuteli İlçe Teşkilatı da oradaydı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları da grup toplantısına katıldı. Bizi orada saygıdeğer milletvekillerimiz karşıladı. İl başkanımızla beraber ilk olarak milletvekilleri ile bir araya geldik. Sonrasında grup toplantısına katıldık, ardından da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük ve kendisine Alanya ile ilgili hazırladığımız dosyayı sunduk. Kendisi de hem Alanya hem Antalya Belediyesi'ni almamızı istedi. Bizler de söz verdik, çalışmalarımızı aktardık. Kendisi de memnun kalarak, ‘Sonuna kadar arkanızdayım, sizlere güveniyorum’ dedi” diye konuştu.

‘ADAYIMIZ SEÇİMİ KAZANACAK’

Kılıçdaroğlu’nun Alanya’dan en ufak bir şüphesi olmadığını, yerel seçimlerde mutlaka hem Alanya hem Antalya Belediyesi'ni almaları gerektiğini söylediğini aktaran Çorbacı, “Gerekli görüşmelerimizi tamamladık ve Alanya’ya döndük. Yerel seçimler için isim olarak adaylarla ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Biz kendisinden yetki istedik ve karşılıklı olarak fikir alışverişi yaptık. Rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz, bilindiği üzere zaten 6 Ekim Cumartesi günü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) danışma kurulu yapacağız. Bu danışma kurulunun amacı yerel seçimlere yönelik partililerimizin fikirlerini almak. Oradaki değerlendirmeye katıldığımda Ankara'daki görüşmelerimizi de partililerimize aktaracağım. Partililerimizin de fikirleri bizim için çok önemli, hepsini derleyip toparlayacak ve en toparlayıcı adayla yolumuzu çıkacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 09:08