CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Erdoğan'ın davetinden önce bir araya gelecek
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantı öncesi yarın genel merkezde bir araya gelecek.
POLİTİKA 10.09.2019, 19:37
CHP'Lİ büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelmeye başladı.Başkanların, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecekleri öğrenildi.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacağı belirtilen belediye başkanlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı.Yarın saat 11.00'de yapılacak toplantıda, davete ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
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