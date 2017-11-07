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CHP'li Budak'tan 'ucuz et' tepkisi

CHP'li Budak, Ak Parti hükümetlerinin 15 yıllık uygulamalarının ardından et fiyatlarının dengelenmesi için iki marketten ucuz et satışı yapılmasını TBMM gündemine taşıyarak, “Kıymada 29 TL, kuşbaşı ette 31 TL fiyat nasıl belirlenmiştir? 29-31 TL'lik et fiyatları hangi ölçüte göre ucuzdur?” diye sordu

CHP'li Budak'tan 'ucuz et' tepkisi

CHP'li Budak, Ak Parti hükümetlerinin 15 yıllık uygulamalarının ardından et fiyatlarının dengelenmesi için iki marketten ucuz et satışı yapılmasını TBMM gündemine taşıyarak, “Kıymada 29 TL, kuşbaşı ette 31 TL fiyat nasıl belirlenmiştir? 29-31 TL'lik et fiyatları hangi ölçüte göre ucuzdur?” diye sordu

07 Kasım 2017 Salı 22:49
CHP'li Budak'tan 'ucuz et' tepkisi
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, tarım ve hayvancılıkta izlenen yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan gıda enflasyonu ve et fiyatlarındaki artışın durdurulamaması üzerine, iki marketten ucuz et satışına başlandığına dikkati çekti. İki marketin “adrese teslim” koşullarla belirlendiğini, iki marketten et satışının serbest piyasa koşullarına ve rekabet kurallarına aykırı olduğunu ve kasap esnafına darbe vuracağını kaydeden Budak, 2010 yılından bu yana yıllara göre canlı hayvan ve karkas et olarak hangi ülkelerden ne kadar ithalat yapıldığı, ithalat karşılığı ödenen tutar ve söz konusu ithalatın ne kadarı özel sektör eliyle gerçekleştirildiği konusunda bilgi istedi. Budak, “Et satışı yapılacak marketler için ölçütler nasıl belirlenmiştir? Türkiye’nin tüm illerinde hangi marketlerin şubesi olduğu bilindiğine göre, bunun koşul olarak belirlenmesi 'adrese teslim' değil midir? Nüfusun büyük bölümü büyükşehirlerde yaşadığı dikkate alınarak, ikili bir sistemle büyükşehirlerde diğer marketlere de verilmesi yoluna neden gidilmemiştir? İki market kararı rekabet kurallarına uygun mudur?” sorularına yanıt istedi.

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Anahtar Kelimeler:
BudakAK PartiCHP
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