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CHP'li Budak'tan fon eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı

CHP'li Budak'tan fon eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı

26 Mart 2018 Pazartesi 23:48
CHP'li Budak'tan fon eleştirisi
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Haber: Alper KUTAY

BUDAK, “Türk ekonomisini kurtaracak ‘süper kahraman’ olarak sunulan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen 1.5 yıllık sürede kaynak üretmek yerine varlık tüketen bir kurum haline gelmiştir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fonu yeniden yapılandırma planını eleştirdi. Budak, Erdoğan’ın “Varlık Fonu’ndan başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz” sözleriyle başarısızlığı itiraf ettiğini belirtti. Budak, “Aktif büyüklüğü 160 milyar Dolar’a ulaşan Varlık Fonu’nun yönetim değişiklikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün değildir ve kamu zararının daha fazla büyümesi beklenmeden derhal tasfiye edilmelidir” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi
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