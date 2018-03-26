CHP'li Budak'tan fon eleştirisi

Haber: Alper KUTAY

BUDAK, “Türk ekonomisini kurtaracak ‘süper kahraman’ olarak sunulan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen 1.5 yıllık sürede kaynak üretmek yerine varlık tüketen bir kurum haline gelmiştir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fonu yeniden yapılandırma planını eleştirdi. Budak, Erdoğan’ın “Varlık Fonu’ndan başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz” sözleriyle başarısızlığı itiraf ettiğini belirtti. Budak, “Aktif büyüklüğü 160 milyar Dolar’a ulaşan Varlık Fonu’nun yönetim değişiklikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün değildir ve kamu zararının daha fazla büyümesi beklenmeden derhal tasfiye edilmelidir” dedi.