CHP'li Baysal: ‘Hakaret mi, iltifat mı?’

Haber: Alper KUTAY

BAYSAL, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında ‘Atatürk'e hakaret ettirmeyiz’ diyor. Çok da güzel söylüyor. Sonra arkadan birileri ‘Hani bizim düşünce özgürlüğümüz’ diye sıralayıp duruyor. Evet güzel kardeşim. Bu ülkede saydığın bütün özgürlüklerin olmasını en çok Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. Hatta bunun için de senden daha çok uğraşıyor. Bu ülkede düşünce özgürlüğü olsun ama bu özgürlük başka birisine hatta ve hatta ve ülkenin kurucusuna hakaret etmek olduğu zaman işin rengi bambaşka boyut alır” dedi.