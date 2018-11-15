CHP'li Baysal: 'Din kimsenin tekelinde değildir'

O dönem Arapça bilmeyenler için Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealinin de hazırlatıldığını söyleyen Can Baysal, İnsanlar dini doğru düzgün bilsin ve ibadetlerini bu şekilde gerçekleştirsin diye yapılan bir çalışmadır. Laiklik demek din karşıtlığı veya din düşmanlığı demek değildir dedi.

İSLAM KALIPLARA SOKULAMAZ

Mustafa Kemalin dine değil, saçma sapan hurafelere karşı olduğundan Diyanet İşlerinin kurulduğunu söyleyen Baysal, Din belli bir kesimin ve belli bir kurumun değil, hepimizin ortak bağı ve görevidir. Dinimizi doğru öğrenmeli, doğru tanımlamalı ve çağdaş dünyanın ürettiği değerlerle buluşmalı, laikliği, demokrasiyi, insan haklarını bir arada, birini diğerine feda etmeksizin götürmeliyiz. Bu, Atatürkçülüğün de bir gereğidir ve Atatürkü doğru anlamamızla ilgili bir husustur. İslam'ın en güzel tarafı ise belirli dar bir kalıp içerisinde olmamasıdır diye konuştu.