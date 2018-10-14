CHP'li Baysal: ‘Ayıp be İnönü!’

"AYIP be İnönü” diyen Baysal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İsmet İnönü, almış eline Amerikan bayrağını, acaba Amerikan ajanı mıydı? Yoksa Amerika'ya mı çalışıyordu? Peki, ona destek olan CHP? Zaten ne yaptı ki bu CHP? Zaten geçmişi kapkaranlık, kötü, kaka bu CHP! Bu bizim ajan İnönü savaşlara giriyor, çıkıyor.

‘RAHİBİ İNÖNÜ SALIVERDİ’

Kendi kendisine antlaşmalar yapıyor. Bunların hepsini de utanmadan Amerika'dan icazet alarak yapıyor, olacak şey değil! Bu yaptığı savaşların ve antlaşmaların sonucu da hep Amerika'ya yarıyordu. Gerçekten bizim İnönü bildiğin Amerikan ajanıydı. Bizim ajan İnönü, Amerika'yla gizli anlaşmalar yapmış, eldeki Rahip Brunson’u salıvermiştir. Tamam, ‘bizim ajan İnönü kötü adam falan değil’ dedik, dedik ama acaba hata mı yaptık? Adam gitti Yunan'ı darmaduman etti, yetmiyor gibi bir de Lozan'da tarihin en büyük başarısını aldı.

‘İNÖNÜ SAVAŞ KAHRAMANIDIR’

Yahu bu adam nasıl olur da bizim lehimize sonuçlar alır, bir de utanmadan elinde Amerikan bayrağı ile pozlar veriyor, olacak şey değil! 65 milyon insanın can verdiği, insanlık tarihinin en kanlı savaşı olan II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa sokmayarak tarafsız bıraktı. Milyonlarca insanın hayatını kurtardı, buna rağmen hain olan yine bizim İnönü oldu. İşin bir diğer komik tarafı da İsmet İnönü'nün fotoğrafı tam 56 yıl önce çekilmiş. 56 yıl önce çekilmiş fotoğraf bulunuyor, mezuniyet diploması bir türlü bulunamıyor.”