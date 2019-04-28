CHP'li Başkanlar Ankara'da buluştu: Böcek de katıldı

Haber: Alper KUTAY

BASINA kapalı gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren toplantıda verilen öğle arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığını söyleyen İmamoğlu, haftaya CHP'li tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı daha düzenleneceğini ifade etti. Mansur Yavaş da büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda, yapacakları çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Böcek, toplantı öncesi tüm başkanlarla birlikte istişare ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Böcek ayrıca toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da özel olarak ziyaret ederek devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verip, geçtiğimiz hafta Pazar günü uğradığı saldırıdan dolayı ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.