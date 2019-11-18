CHP'li başkan istifasını geri çekti
CHP’den istifa eden Denizli'nin Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, istifasını gerçi çekti.
POLİTİKA 18.11.2019, 07:53
DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti.Gemi, istifasını CHP İlçe Başkanlığı'na teslim ettiğini söylerken, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Gemi'nin imzalı açıklamasını paylaşarak, "Denizli Serinhisar Belediye Başkanımız Hüseyin Gemi, görevinin başındadır. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Serinhisar halkına, hizmetlerine devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den aday olan Gemi, yüzde 49 oy alarak başkan seçilmişti.
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