CHP'li Bağışlar sert çıktı: ‘FETÖ’yü devlete sokan kimdi?’

Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Ergenekon ve Balyoz davaları ile suçsuz vatanperver generalleri cezaevine sokup yıllarca perişan edenlere ateş püskürdü. Bağışlar, “Hem kahraman generalleri cezaevine göndereceksiniz, hem de yerlerine 15 Temmuz'daki gibi hain darbecileri koyacaksınız. Ülkenin karar vericisi ve kanun yapıcısı olarak yıllar önce askeri şura toplantısında not düşülen ‘Fettullah Gülen cemaati ülke bekası adına bir risktir, acilen ülke kadrolarının denetlenmesi ve temizlenmesi gerekir’ fikrini görmezden geleceksiniz. Fettullah Gülen'e ithafen ‘Bu hasret yetti gayri, dön artık, ne isteniz de vermedik’ diyeceksiniz” dedi.

‘KANDIRILDIK DEYİP KURTULAMAZSINIZ’

15 Temmuz’da yüzlerce şehit ve gazi ile bu toplumda ağır bir travma yaratılmasına isteyerek veya istemeyerek vesile olanlara seslenen Bağışlar, “Ekonomik olarak ülkeyi çıkmaza sokacaksınız, ‘Kandırıldık ey halkım’ deyip kurtulacaksınız. Sonra yine ‘Bay Kemal’ diyeceksiniz. Bizler Cumhuriyet’in ilanından beri Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, varsa yoksa Cumhuriyet ve yaşasın demokrasi, egemenliğin tek ve yegane söz sahibinin millet olduğunu her zaman ve her ortamda söyleyen, bunun için her bedeli ödeyen milliyetçi, vatansever Türk gençliğiyiz. Ayıptır, FETÖ yakıştırması yapmayın bize” diye konuştu.