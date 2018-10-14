CHP'li Akaydın: ‘Aday ol derlerse olurum’

MUSTAFA Akaydın, CHP Genel Merkezi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayını halkın nabzını tutarak ilan etmesini istedi. 2009-2014 yılları arasında Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve iki dönem CHP'den milletvekilliği yapan Mustafa Akaydın, yerel seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilliği için aday olunabileceğini belirten Akaydın, belediye başkanlığı için durumun farklı olduğu söyledi. Akaydın, şöyle konuştu: “Belediye başkanlığında halkın istenci önemlidir. Halkın isteğini test edecek makam da genel merkezdir. Genel merkez de bugünlerde bu çabanın içinde. Benim konumumdaki birinin 'ben adayım' gibi bir deklarasyon ile yarışın içine girmesini sağlıklı bulmuyorum. Ben bu kentte 40 yılımı geçirdim. Rektörlük yaptım, iki dönem vekillik, bir dönem büyükşehir belediye başkanlığı yaptım.

‘KİMSE BEN ADAYIM DEMEMELİ’

Örneğin herkes Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aday olmasını bekliyor, ama Büyükerşen 'ben adayım' demiyor. En sağlıklı olan genel merkezin halkın nabzını tutup halkın istediği ismi aday çıkarmaktır. 2019 ve 2014 seçimlerinde de aday oldum ama söylemedim. Aday için yapılacak ön seçim de yeterli değil. Ön seçimde sadece partililerin isteği ortaya çıkıyor. Genel merkez, 'Adayımız ol' derse bunu değerlendiririm. Parti, 19 Ekim'den sonra isme dayalı değil açık uçlu bir anket yaptıracak. Beynim çalıştığı sürece siyasetin içinde yer almaya devam edeceğim. Siyasetin içinde olmak demek mutlaka vekil ya da başkan olmak demek değildir."