'CHP, kentliye rağmen değil, kentli ile el ele vermektedir'

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Basın Sözcüsü Can Baysal konuşmasına İstanbul'da şehit düşen 4 askerimize rahmet dileklerini sunarak başladı. Baysal "Öncelikle İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum" dedi.

CHP'DEN YAMAN'A TEBRİK

Baysal, yanı sıra Altın Avcısı lakabıyla biline. İrem Yaman'a tebriklerini ileterek "Hep kötü şeyler yok, bazen ülkemizi gururlandıran haberler de alıyoruz. Bunların sonuncusunu tekvando grubu tarafından en başarılı sporcu seçilen çok sevgili İrem Yaman ile yaşadık. Bize bu gururu yaşatan Altın Avcısı İrem Yaman'ı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

'BU DURUM SEVİNDİRİCİ DEĞİL, ÜZÜNTÜ VERİCİDİR'

CHP'li belediyelerin, her alanda farkını hissettirdiğine dikkat çeken Baysal "Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler kriterlerine göre hazırlanan İNGEV raporları açıklandı. Buna göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinin tamamının, CHP'li belediyeler tarafından idare edilildiği, en kötü durumdakilerin de neredeyse tamamının AKP'li belediyeler tarafından yönetildiği görülmektedir. Belki bu durum tam tersi olsa idi buna sevinen bir çok kişi olabilirdi. Lakin bugün burada bunu açıklamamızın sebebi, buna sevinmemiz değil, tam tersi duyduğumuz üzüntüdür. Keşke orada bulunan vatandaşlarımız da CHP'li belediyelerin yaratmış olduğu hizmet kalitesinden yararlanabilseydi" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'U 25, TÜRKİYE'Yİ 16 YILDIR YÖNETEN SAYIN ERDOĞAN, ÖZELEŞTİRİ VERMELİDİR'

Duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özeleştiriye davet eden Baysal "Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu raporlara çok kızmış olmalı ki başta Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçeler olmak üzere yaşayanlara çok ağır sözler söylemiş ve serzenişte bulunmuştur. Peki, neden? İstanbul'u 25, Türkiye'yi ise 16 yıldır yöneten kendisidir. Bu ilçeler başka bir ülkenin ilçeleri de değildir. Türkiye'nin ilçeleridir. Özellikle bu ilçelere neden üvey evlat muamelesi yapılmaktadır?" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 50'NİN DEĞİL, HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLMAK ÇOK DAHA İYİDİR'

Baysal, ülkede yaşanan ayrışmaya dikkat çekerek nedeninin kullanılan öfke dili olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasına Erdoğan'ı herkesin Cumhurbaşkanı olmaya davet ederek "Ülkemizde ciddi anlamda ekonomik bir kriz var. Ve bu kriz, kronikleşmiş durumda. Sayın Erdoğan'ın kızmış olduğu ilçelerde araştırmalar yapılsın. Herhangi bir rant söz konusu mu ortaya çıksın? Bu kızılan ilçelerde, işçiler, emekçiler, günde neredeyse 100 hastaya bakan doktorlar, gelirlerinin yarısını vergi olarak ödeyen mühendisler, garsonlar ve berberler yaşıyor. Örnek vermek gerekirse Kadıköy'de yaşayan vatandaşla, Bağcılar'da yaşayan vatandaş arasındaki en büyük fark CHP'li belediyecilik anlayışıdır. Alınan hizmet ve kalite farkıdır. Ben buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha söylemek istiyorum: Beyan ettiği gibi yalnız yüzde 50'nin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olmak çok daha iyidir" dedi.

'MART'IN SONU, BAHAR'

Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından halkın iktidarını kuracaklarını kaydeden Baysal "Allah'ın izniyle el ele, sevgi ve saygıyla martın sonu bahar Bir de şimdilik arşivden bir yönetim masası görüntüsü alalım. Geldiğimde aktaracağım.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 14:55