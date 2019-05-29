CHP kendi arşivini hazırlıyor: 'Taner Karlı'nın ölümü bizleri çok üzdü'

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, önceki gün sabaha karşı yaşanan elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Gençlik Kolları Başkanı Taner Karlı'yı anarak konuşmasına başladı. Karadağ, “Eski Gençlik Kolları Başkanı Taner Karlı’yı elim bir trafik kazasında kaybettik. Tüm partililerimin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün partimizi yasa boğan üzücü bir haber oldu” dedi.

‘DANIŞMA KURULU BAŞARILI GEÇTİ’

Karadağ, açıklamasına şöyle devam etti: “Geçen hafta yaptığımız en iyi etkinliklerden birisi Danışma Kurulu Toplantısı. İlçe başkanlarımız, il başkanımız, il gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımız ile bu toplantıyı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı olarak bundan sonra ne gibi çalışmalar yapmamız gerektiği hakkında arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantı bizim için bir ışık olacak ve çalışma planımızın omurgasını oluşturacak. Tekrar bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘İSTANBUL YOLCUSU KALMASIN’

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili arzu eden vatandaşları İstanbul’a götürebileceklerini belirten Coşkun Karadağ, “Antalya’dan müracaat eden ve İstanbul’da oy kullanacak olan partililerimizi İstanbul’a götürüp getirme görevini üstlendik. Şu ana kadar takriben 70’in üzerinde bir başvuru var. Bu sorumluluğu üzerimize alarak seçmenlerimizin oy kullanmak için gidiş dönüş masraflarını karşılayacağız. Başvurular CHP İlçe Teşkilatı’na yapılabilir” dedi.

‘ALANYA’DA TEK YETKİLİ BENİM’

Son zamanlarda basında yer bulan Büyükşehir’in Alanya’daki örgütlenmesi konusu hakkında da bir açıklama yapan Karadağ, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’le yaptığım tüm görüşmelerde de belirttiği gibi kanun gereği bir koordinatör atanması söz konusu değil. Dolayısıyla, bu da ileride yapılacak olan bir örgütlenmenin işaretlerini verdi. Burada açıkça şu denmekte; bir örgütlenme sağlanana kadar bu koordinasyonun ilçe başkanlığı ile sağlanması, yani Büyükşehir’in buradaki çalışmalarını, özellikle muhtar ve mahalle çalışmalarını koordine etme görevi ilçe başkanına verilmiştir. Bu koordinasyon görevini şu ana kadar başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ileride önümüze nasıl bir örgütlenme modeli koyarsa biz de bu doğrultuda siyasi çalışmalarımızı ve başkanımıza desteğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

‘CHP’DEN VATANDAŞA BELGE ÇAĞRISI’

Dün aldıkları bir kararla CHP’nin arşivini oluşturacaklarını ifade eden İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Basın aracılığıyla da iletmiş olalım, ellerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haber kupürü, fotoğraf, yazı gibi değerler bulunan partililerimiz bu belgeleri ilçe binamıza gelerek bizlere teslim ederlerse el birliğiyle çok güzel bir arşiv oluştururuz. Bu arşivi, bizden sonra görevi devralacak olan değerli yöneticilerimize bırakmak istiyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki günlerde başlayacak Ramazan Bayramı ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Karadağ, “Tüm partililerimize yazılı olarak bir bayram tebrik mesajı gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Bayramın ilk günü ilçe binamızda, saatini ilerleyen günlerde ileteceğimiz bir vakitte bayramlaşacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 00:07