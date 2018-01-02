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CHP Kadın'larda yeni dönem başladı

CHP Kadın Kolları Başkanı seçilen Şadıman Tığlı, dün yapılan toplantıda yeni görev dağılımını açıkladı

CHP Kadın'larda yeni dönem başladı

CHP Kadın Kolları Başkanı seçilen Şadıman Tığlı, dün yapılan toplantıda yeni görev dağılımını açıkladı

02 Ocak 2018 Salı 22:15
CHP Kadın'larda yeni dönem başladı
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Haber: Alper KUTAY

2019 SEÇİMLERİNİN Alanya ve ülke için çok önemli olduğunu belirten Tığlı, ekibindeki arkadaşlarına yeni görevlerini dün yaptığı toplantıda tebliğ etti. İlçe Sekreterliğine Ayfer Uğurluoğlu, saymanlığa Fatma Haciazizoglu, eğitim sekreterliğine Ayşe Ümran Gök, bilişim sorumluluğuna İlknur Akpınar ve Emel Özpelit, sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcılığına Müge Gezgin, Neşe Köse, Emine Hacıkadiroğlu ve Aygün Aydın, mahalle ve kırsaldan sorumlu başkan yardımcılığına Çınar Uzunoğlu, Arzu Keleş, Figen Zabunoğlu ve Özlem Özbudak, kültür ve sanattan sorumlu başkan yardımcılığına Selvihan Tosun ve Beyhan Batur, sosyal medya yöneticiliğine İlknur Akpınar ve Çınar Uzunoğlu getirildi. Çalışmalara büyük bir heves heyecan ve güçle başladıklarını söyleyen Başkan Tığlı, "Alanya'nın her yerinde olacağız. Alanya'ya, Antalya'ya ve Türkiye'ye hayırlı işler yapacağımıza dair ant içtik. Biriz, birlikteyiz" mesajı verdi.

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Şadıman TığlıCHP Kadın Kolları Başkanı
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