CHP Kadın Kolları'ndan '18 Mart' kahvaltısı

Asiye ELİAÇIK

ETKİNLİĞE Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı ve davetliler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı "Eşlerimiz, çocuklarımızla omuz omuza vererek Çanakkale Zaferi'nin tüm kadın ve erkek kahramanlarının izinde, Kuva-i Milliye ruhuyla hareket ederek bu kutsal günde seçim çalışmalarımızın başladığını bildirmek istiyorum" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ'

CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, "İlçe başkanlığı ve kadın kolları tarafından düzenlenen bu etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de can veren şehitlerimizin hepsine minnet borçluyuz. Bu ülkenin kurtuluşunda can veren kadınlarımız da oldu. Ülkemiz kadınların mücadelesiyle çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti düzenine dönecek" diye konuştu.

'ÇANAKKALE BAŞLANGIÇ KURŞUNUDUR'

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem günün anlam ve önemine ilişkin şöyle konuştu: "Çanakkale Zaferi esasen Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde bir başlangıç kurşunu olarak değerlendirilmelidir. Çanakkale'de biz emperyalizmle mücadele ettik. Çanakkale'ye bakınca bir destan görüyoruz. Ancak aynı zamanda günümüzde de bakınca görülecek bir hesabımızın olduğunu hatırlıyoruz. Bizim birbirimizle edecek kavgamız yok. Bizi zincirlemek isteyenlerle kavgamız olmalıdır. Çanakkale bize, tüm ayrıcalık yaratan, kimlik farklarını ortaya çıkaran tartışmalardan kurtulmamız gerektiğini hatırlatır. Çanakkale ruhuyla bugün bu kahvaltıyı düzenleyen CHP Alanya Kadın Kollları'na teşekkür ediyorum."

'TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİZ'

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt ise "Bu kahvaltı organizasyonun özellikle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne getirilmesinin bir amacı var. Hepimizi bir araya getirerek, daha güçlü ve kardeşçe birbirimize sarılmamızı sağlamak adına yapılan bir organizasyon. Son günlerde seçim ve sandık güvenliğini yok edecek, İstiklal Marşı'nın beste ve güftesiyle ilgili değişikliğe gidilecek bazı kararlar alınıyor. Teşkilatımızı da bu konularda tartışmaya çekmek istiyorlar. Biz bu tartışmalara girmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu tartışmalarla uğraşırsak işin özünden uzaklaşırız. İşte o zaman kaybederiz. Bizim hedefimiz 2019'da yeni bir Türkiye.