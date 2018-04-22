CHP-İYİ Parti ittifakı Alanya siyasetine bomba gibi düştü

Yasin ARAZ

CUMHURİYET Halk Partili (CHP) 15 milletvekili, dün partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katıldı. Bu kararı ise, CHP Genel Merkezi bizzat bilerek ve isteyerek aldı. Seçimlere katılıp katılamayacağı tartışmaları devam eden İYİ Parti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturabilecek sayıya ulaşması, seçimlere katılamama ihtimalini de ortadan kaldırdı. Bu hamle, CHP ile İYİ Parti'nin 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde ittifak kuracağının da bir nevi ilanı olanı oldu. CHP ve İYİ Parti temsilcileri ittifakın Türkiye'yi kurtaracak adım olduğunu belirtirken, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan gelişmeyi "Akıllı bir hamle" olarak yorumladı.

'UMMADIK TAŞ BAŞ YARDI'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Dim, gelişmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "15 CHP milletvekili İYİ Parti’ye geçerek grup kurduruyor. Partisi seçime katılıyor ve artık Akşener’e 100 bin imza da gerekmiyor. Bu hamlenin arkasından bir seçim ittifakı da gelebilir. CHP tarihinde ilk defa akıllı bir hamle yaptı. Ummadık taş baş yardı."

CHP: OLMASI GEREKEN BUYDU

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut ise "Üst kurulun verdiği bir karar. Olması gerekiyordu, doğru da oldu. Bir partinin seçime sokulmaması için her yol denendi. Tüm siyasi partiler seçime katılabilmeli. Ama maalesef ülkemizde böyle bir şey yok. Meral Akşener başkanlığındaki partinin seçime katılabilmesi için partimizin bu hamlesi gerekliydi. Bu bizim oylarımızı sanıldığı gibi bölmeyecek, aksine katlayacak. Genel merkez bazında alınan bu kararı destekliyoruz" diye konuştu.

İYİ PARTİ: GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise "Demokrasinin işlemesi için atılmış bir adım. CHP Genel Merkezi'ne teşekkür ederiz. Ülkemizi düşündüler. Adaletsizliğe 'Dur' demenin arayışı ve çözümü oldu. Ülkemiz hep birlikte iyiye gidecek. Herkes iyi olacak. AKP'liler çevresini iyi yaptı. Bizimle ülke iyi olacak. Biz çok umutluyduk ama bu kadarına beklemiyorduk. Artık halk hareketine dönüştü bu durum. Gümbür gümbür geliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: HALKIMIZ MİLLİ İTTİFAK'I DESTEKLER

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bu son gelişmeye ilişkin Yeni Alanya'ya yaptığı değerlendirmede "Biz çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Alanya olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için en büyük katkıyı vermek istiyoruz. CHP-İyi Parti ittifakı gerçekleşirse de son söz halkımızda olacak. Kimlerin başarılı, kimlerin başarısız olduğunu gören halkımız en doğru kararı verecektir. Halkımız, ülkemizin bekasını düşünerek Milli İttifak'ı destekleyecektir" dedi.

MHP: KILIÇDAROĞLU TOPLU SATIŞA BAŞLADI

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise "Bu yapılan hareket, siyasi tarihimize düşmüş, 1977'de yaşanan Güneş Motel vakasından sonra CHP'nin ikinci kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Bu zamana kadar çeşitli ithamlarla MHP'nin genel başkanına saldıran güruhun başındaki zatın artık toplu milletvekili satışlarına başladığını görmekteyiz. Onlara kendi üsluplarıyla diyoruz ki, patron Kılıçdaroğlu çıldırmış, toplu satışlara başlamıştır. Hem de hiç peşinatsız, bedava. 15 Temmuz'da hezimete uğrayanların, bunun rövanşı için ortaya koydukları şer ittifakını biz aylardır vurguluyorduk. Üst akılın talimatlarıyla şer ittifakı bugün vücut bulmuş ve 24 Haziran'da da yüce Türk milletinden tokadı yiyecek, hak ettiği cevabı alacaktır. Bugün bir kez daha anlaşılmıştır ki, içimizden ayrılan kriptoların Milliyetçi, Ülkücü hareketle uzaktan yakından bir ilgi ve alakaları yoktur. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim. Sonra partim ve ben' anlayışı ile ülkenin ve milletin bekası için bugüne kadar ortaya koyduğu ilkeli duruşu devam etmektedir. Daha kendi cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen CHP ise, kendi milletvekillerini pazarlamaktadır. Alanya halkı ve Türk Milleti, 24 Haziran'da sandıkta şer ittifakına gereken cevabı verecektir" dedi.

