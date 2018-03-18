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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Alanya'daydı

Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) Alanya Temsilciliği'nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem katıldı. ''Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye'' konulu konferans ve kokteyl, Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Alanya'daydı

Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) Alanya Temsilciliği'nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem katıldı. ''Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye'' konulu konferans ve kokteyl, Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

18 Mart 2018 Pazar 23:03
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Alanya'daydı
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Haber: Alper KUTAY

VATANDAŞLARIN yoğun katılım gösterdiği konferansta konuşan Eren Erdem'e Sosyal Demokrasi Derneği'nin çalışmalarına verdiği katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Erdem, Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli ile birlikte Alanya'da çeşitli temaslarda da bulundu.  Şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın evine taziye ziyaretine giden Erdem, ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Demokrasi Derneği
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