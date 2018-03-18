CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Alanya'daydı

VATANDAŞLARIN yoğun katılım gösterdiği konferansta konuşan Eren Erdem'e Sosyal Demokrasi Derneği 'nin çalışmalarına verdiği katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Erdem, Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli ile birlikte Alanya'da çeşitli temaslarda da bulundu. Şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın evine taziye ziyaretine giden Erdem, ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

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