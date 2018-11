CHP ile İyi Parti ittifakta uzlaşamadı

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti'nin; Ankara, Antalya ve Mersin'de kendi adaylarının desteklenmesi talebinde ısrarcı olduğu ancak CHP yönetiminin bu formüle "alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu bu büyükşehirlerin hiçbirinde "aday çıkarmama" seçeneğini kabul etmediği ancak Manisa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, Denizli ve Isparta gibi bazı illerde İyi Parti adayının desteklenmesi formülüne "olumlu" baktığı belirtildi.

‘CHP SICAK BAKMIYOR’ İDDİASI

Teknik çalışmanın bir hafta içinde tamamlanacağı, nihai kararın ise liderlerin görüşmesinde alınacağı öğrenildi. CHP'de, görüşmelerden bir uzlaşma çıkmayabileceği yorumu da dile getirilmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan işbirliği görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Teknik görüşmelerin bir hafta içinde tamamlanacağı ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in aralık başındaki görüşmesinde nihai kararın verileceği öğrenildi. CHP kulislerinde, İyi Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde halen bir anlaşma sağlanmaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı.

ALANYA’DA SÖNMEZ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Kulislerde, görüşmelerin mutlaka bir işbirliği ile sonuçlanmasının beklenmediği, tıkanıklığın aşılamaması durumunda, her partinin kendi adaylarıyla seçime girme kararı alabileceği belirtildi. Kulislerde, "olmazı zorlamanın, alanda gerçekleşmeyecek bir işbirliğini kağıt üzerinde kurmanın bir manası yok" değerlendirmesi de yapılmaya başlandı. Alanya’da ise İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olarak lanse edilen Abdullah Sönmez’in her an adaylıktan geri alınabileceği, CHP ile ittifak olmaması halinde Sönmez’in yerine farklı bir ismin aday yapılabileceği iddia ediliyor.