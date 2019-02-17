CHP ile İyi Parti anlaştı mı

MİLLET İttifakı'nda daha önce açıklanan fermuar liste yönteminde 1., 3. ve 5. sıranın CHP'de mi yoksa İyi Parti’de mi olacağı henüz kesinlik kazanmadı. İyi Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez’in, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’la bugün son kez masaya oturup belediye meclis listesine son şeklini vermesi bekleniyor. Fermuar sisteminde liste başının kime ait olacağı konusunda bir değerlendirme yapan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Listede herhangi bir sorun yok. Bizim için 1. sıradaki arkadaşımız da önemli, 37. sıradaki üyemiz de. Zaten fermuar liste çıkarıyoruz. Bu sebeple sorun yaşayacak bir durum söz konusu olamaz” dedi.

DİM’DEN MECLİS LİSTELERİ YORUMU

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise listeyi yaparken hangi partili olduğuna bile bakmadıklarını belirtti. Apaydın, “Toplumda karşılığı olan, halkın benimsediği isimleri listeye yazacağız. Biz hiç bir konuda partizanlık yapmıyoruz” diye konuştu. Alanya’daki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayları ve ilçe başkanları, yarın İlçe Seçim Kurulu’na verecekleri belediye meclis listeleri için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Listeler 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na verilecek, itirazlar için askıya çıkacak listeler 3 Mart’ta kamuoyuna açıklanacak. Listeler için geri sayım sürerken, aynı zamanda Dim Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bugün ve yarın belediye başkan adayları ve parti teşkilatları için çok zor geçecek. Hele de ittifaklar açısından meclis üye aday listelerini belirlemek hiç kolay değil. Salı’dan sonra kopmalar ve kaymalar olabilir” dedi.

CHP’DE MUHTEMEL ADAYLAR BULUŞTU

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ise meclis üyeliği aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri geçen Cuma teşkilat bürosunda bir araya getirip yönetimle ve birbirleriyle tanıştırdı. Nazmi Zavlak, Mehmet Okyanus, Engin Alataş, Emine Keyaoğlu, Levent Eren, Hüseyin Şahin, Bengisu Yarı, Hüseyin Yaman, Ali Hancı, Erdoğan Toktaş, İbrahim Aksu, Pınar Vural, Serkan Salvur, Yılmaz Bağışlar ve Ali Sönmez toplantıya katılırken, isimleri siyasi kulislerde sıkça geçen Aycan Fenercioğlu ile Gökhan Sipahioğlu’nun toplantıya katılmaması ise dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 00:37