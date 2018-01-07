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CHP İl'de yeni başkan Ahmet Kumbul oldu

CHP Antalya 36’ncı İl Olağan Kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Ahmet Kumbul oldu 

CHP İl'de yeni başkan Ahmet Kumbul oldu

CHP Antalya 36’ncı İl Olağan Kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Ahmet Kumbul oldu 

07 Ocak 2018 Pazar 21:32
CHP İl'de yeni başkan Ahmet Kumbul oldu
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CHP Antalya 36’ncı İl Olağan Kongresi gerçekleşti. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı.
Seçim sonucunda Ahmet Kumbul 306 oy alarak yeni il başkanı seçildi. 
Mustafa Erdem 212, 
Vahap Tuncer ise 110 oy aldı. Kongrede CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt ve Ömer Zavlak 'Kurultay delegesi' seçildiler.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 21:42
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