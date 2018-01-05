CHP İl'de kongre zamanı

Haber: Alper KUTAY

CHP Antalya İl Teşkilatı'nda başkanlık için 7 Ocak Pazar günü 4 aday birden yarışacak. CHP'nin 36. olağan il kongresi, 7 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Konyaaltı Belediyesi'nin yeni yaptırdığı Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. 45 doğal delegenin bulunduğu CHP'de mahallelerdeki seçimlerin ardından çıkan 600 delegenin oyu, 2019'da gerçekleştirilmesi planlanan biri yerel seçim olmak üzere 3 seçimde partisinin kaptanlığını yapacak il başkanını belirleyecek. CHP'nin yeni il başkanını belirleyecek en kritik ilçe Muratpaşa olacak. Muratpaşa'da 178 delegenin yanı sıra Kepez'de 99 ve Konyaaltı'nda 59 delege, yeni il başkanı için oy kullanacak. Mevcut il başkanı Mustafa Erdem, yeni dönem için yeniden aday oldu. CHP Muratpaşa eski İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, CHP'de il başkanlığı ve milletvekilliği de yapmış olan Tuncay Ercenk, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarışacak.

'GÜLÇİN GÜNER TALİP OLDU' İDDİASI

Daha önce 5'inci aday olarak adı geçen Kamil Yıldırım, Mustafa Erdem ile birleşti. Diğer yandan birçok delege, en fazla 3 adayın il başkanlığı için yarışmasını isteyerek, bazı adayların birleşmesi için çaba harcıyor. CHP Genel Merkezi'nin de 4 aday sayısını fazla bulduğu yönünde iddialar yer alıyor. Genel merkezden bazı üst düzey yöneticilerin, adayların birleşerek seçimlere gitmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğu ileri sürülüyor. Öte yandan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün Ahmet Kumbul'u desteklediği ancak kendi yönetimine "İstediğiniz adayı destekleyebilirsiniz" dediği, bu arada Alanya'dan yönetime girmek isteyen başta eski meclis üyesi ve parti yöneticisi Gülçin Güner olmak üzere çok sayıda taliplinin olduğu gelen haberler arasında.

