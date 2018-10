'CHP gündem oldu'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, "Yerel seçimler genel gidişattan ayrı tutulamaz" diye konuştu. Çorbacı açıklamasında şu konulara değindi:

'İKTİDARIN DUVARINA YAPIŞIP KALDILAR'

Emeklilikte yaşa takılanların umudu maalesef iktidarın açıklamalarıyla sona ermiştir. Fındık üreticilerinin feryadı da yine iktidarın duvarına yapışıp kalmıştır. Amerikalı papazı bırakan mahkemenin kararına 'Saygı duyun' diyen iktidar mensupları, Andımız yasağını kaldıran mahkemeyi tartışmaya açmışlardır. Son 15 gündür papaz ve Kaşıkçı tartışmalarına kilitlenen ülke, iç sorunlarına ne zaman dönecek, gerçekten büyük merak içerisindeyiz. Ağır ekonomik koşulların kış aylarıyla birlikte daha çok hissedileceğini öngörmemek mümkün değilken, önümüzdeki yıl itibariyle emekliye, asgari ücrete ve diğer çalışanlara ne kadar zam yapılacak, merak etmekteyiz.

'SEÇMEN KIRMIZI KART GÖSTERECEK'

Yerel seçimleri genel gidişattan ayrı tutmak siyasetin doğasına aykırıdır. Ülke genelinde tüm seçmenlerin önümüzdeki seçimlerde iktidara bir kırmızı kart göstereceğini ve uyarıda bulunacağını biliyor ve umuyoruz. Kötü gidişatın, yerelden genele bir karşılığı olacaktır. Bir diğer gündemimiz ise yerel seçimler ve muhtemel adayları. Geçtiğimiz hafta Alanya’da yazılı ve görsel basının tek gündemi muhtemel CHP Alanya Belediye Başkan Adayları olmuştur. Adı partimizle anılan birçok isim yazılıp çizilmiştir. Bizim için önemli olan adı partimizle anılan isimler değil, adı partimizde anılan isimlerdir. Alanya örgütü olarak bu isimleri kendi içimizde tartışacağız. Yönetimimizle, delegelerimizle ve üyelerimizle en doğru kararı verip birbirimize kenetlenerek yola çıkacağız.

'SEÇİMİN FAVORİSİ HER ZAMAN CHP'DİR'

Ekonomik şartların günden güne ağırlaştığı, çarşıya pazara ateşin düştüğü bir ortamda yapılacak olan seçimin favorisi CHP’dir. Bu kötü gidişattan çıkışın reçetesi CHP'dir. Her ne kadar iktidar CHP'nin önerilerini görmezden gelse de, CHP iktidarında tüm bu projeler hayata geçirilecek ve bu kriz sona erdirilecek. Bunun altını özellikle çiziyorum. İltifat marifete göredir. 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin marifeti ortadadır. Halkımızın bunlara iltifat edeceğine ihtimal dahi vermiyorum."

'TEK GÜNDEM BRUNSON VE KAŞIKÇI'

CHP Alanya İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Can Baysal da, toplantının ardından şu değerlendirmeleri yaptı: "Bunca zamandır iktidar görevini sürdüren bir parti ve onun yaratmış olduğu enkazlar çok net bir şekilde ortadadır. Benim ülkemin, vatandaşlarımın sorunları dururken başka insanlarla ilgilenemem. Önce kendi evinin önüne bak, sonra başka yerlere bakarsın. Yüz binlerce insan emeklilik hayali kurarak yaşa takılanlar ile ilgili haber beklerken, bu insanlara sırtını dönmek bırakın AKP’yi, hiç bir kuruma yakışmaz. ABD’li papazı serbest bırakan mahkemenin 'Kararına saygı duyun' diyen iktidar mensupları, Andımız yasağını kaldıran mahkemeyi tartışıyor. Ayıptır. Koskoca Türkiye’nin başka sorunu yokmuş gibi iki haftadır Cemal Kaşıkçı ve Brunson’dan başka hiçbir şey konuşulmaz durumda. Bu ülkenin ekonomik sorunları var."