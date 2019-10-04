CHP Güllerpınarı için düğmeye bastı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Kadın Kolları, Mahalle Temsilcilikleri için çalışma başlattı.
POLİTİKA 04.10.2019, 22:18
CHP Alanya İlçe Başkanlığı, 102 mahallede sandık koyarak demokratik yollarla mahalle temsilcilerini belirlemişti. CHP İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, bu önemli siyasi adım için kolları sıvadı. Kadın Kolları, Alanya’nın en büyük mahallelerinden biri olan Güllerpınarı Mahallesi için İlçe Başkanlığı’na sandık kurdu. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Kadın Kolları Başkanı İlknur Akpınar, üyelere seçim sürecinde temsilciliklerin siyasi açıdan önemini ve hedefini paylaştıktan sonra tüm mahalle üyelerinin katıldığı bir oylama gerçekleşti. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından CHP Alanya Güllerpınarı Mahalle Temsilcisi olarak CHP Yönetim Kurulu Üyesi Halime Dim Ceylan’ın seçildiği bildirildi.
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