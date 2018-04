CHP eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş İğneli Fıçı'ya konuk oldu

Asiye ELİAÇIK

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programın bu haftaki konuğu 22 yıl Alanya siyasetine damga vuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya eski İlçe Başkanı Şevki Türktaş oldu. Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayan Türktaş, siyasete girişi, izlenimleri, yaşadıkları ve çarpıcı anılarını anlattı. İşte Türktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'OYLAR İPOTEK ALTINA ALINMAMALI'

"Hatırladığım kadarıyla kaybettiğimiz seçimde cemaat yanımızda değildi. Oylar ipotek altına alınmamalı. Allah hepimize kullanalım diye akıl fikir vermiş. Hepimiz bazı insanları ikna etmek için bir şeyler yapıyoruz. Ancak cemaat gruplarınınki toplu oluyor. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, hepimiz biriz. Ayrımcılığın olmadığı bir ülke istiyoruz. Ben insana insan gözüyle bakıyorum. Siyasette de hatamız varsa o yönden vardır.

'CHP'NİN OYUNU ARTTIRDIM'

Ben CHP'ye katıldığımda Alanya'daki oyu 17 bindi. 2010'un sonunda yönetime girdik. 2011'de partiyi seçime arkadaşlarımla birlikte götürdük. Bahsettiğim rakam 33 bine çıktı. Yani iki katı arttı. CHP'de potansiyeli karşılayacak bir yönetimin olup olmadığı tartışılır. Ancak ben insanların CHP'ye uzak olduğunu gördüm. Halbuki bu parti, bu ülkenin kurtuluşunda emeği geçen, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kurucusu olan köklü bir parti.

'CHP'DE İKİLİ İLETİŞİM YOK'

CHP'nin neden iktidar olamadığını ben kendi açımdan analiz ettim. Benim kanaatimce sebebi ikili iletişim olmaması. İnsanların arasına çıkıp hal hatır sormadıkça hiçbir şey olmaz. Maalesef kalıplaşmış birkaç kişi partiyi idare etmeye çalışıyor. Bu da gerçekten üzücü bir durum.

'HASAN DİK KAFALI BİR SİYASETÇİ'

Hasan'la (Eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu) iyi yaptığımız çok şey oldu. Kendisi biraz dik kafalı bir siyasetçiydi. Mesela bir konuda oturup istişare yapardı ama sonra kendi kafasındakini icraata koyardı. Örneğin AKP'ye geçişi. Biz ekip arkadaşlarıyız. Beraber bir yola çıktık ama bize sormadan AKP'ye geçti.

'ÖNEMLİ OLAN HİZMET'

Bizim siyasetten beklentimiz olduğu için değil, amacımız hizmet olduğu için ne zaman, nerede, hangi partide olduğumuz önemli değil. Vicdanen yaptığın işte rahat olmak lazım. Bir şeyi sevmekle, istemek farklı şeyler.

'BEN OLSAM İTTİFAK YAPARIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile en son yaklaşık 3 ay önce görüştüm. Seçim ittifakını bir parti başka bir partiyle yapacak da sen neden yapmayacaksın ki? Ben olsam ben de yaparım. Onlar yaptıkları ittifakın adına 'Cumhur İttifakı' dedi. Sen de bir ittifak kur, adına da 'Demokrasi İttifakı' de. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması zaten yanlış olurdu. Ak Parti, Kılıçdaroğlu aday olsun istiyor çünkü onların işine geliyor. Seçimin de bu kadar erkene alınacağı kimsenin aklında yoktu. Ancak bu seçimde eğer insanlar göründüğü gibi oylarını kullanırsa neticesinde sıkıntı yok. Ak Parti'nin gidiş sesleri duyuluyor.

'ÖNEMLİ OLAN TOPLUMDA KABUL GÖRMEK'

Siyasette mühim olan para kaybetmek değil. Toplumda kabul görmedikten sonra paranın bir değeri yok. Param olmasın ama ben toplumda adam olayım. Benim siyasete giriş sebebim de buydu. Bize babamızdan mal, mülk kaldı ancak ondan kalan en büyük şey de itibar.

'BELİRLİ KRİTERLER KOYUP BURS VERİYORUM'

Öğrencilere burs veriyorum ancak belirli üniversiteleri kazananlara, okulda belli bir puana ulaşanlara destek oluyorum. Eğer okuttuğum üniversite öğrencisiyse, yılda iki kere yanıma gelirler, yardımımı öyle yaparım. Yardımcı olduğum öğrencilerin karakterleri, aile yapıları da önemli benim için. Kitap dağıtımı da yapıyorum. Çünkü insanlar okusun, okutsun. Özellikle bazı insanlara götürdüğüm kitaplar da oluyor. Bazı gerçeklerle yüzleşmeleri için.

'ALANYA'DA SİYASETİ EN İYİ TAKİP EDEN İSİMDİ'

Yayına telefon bağlantısı ile katılan Oba eski Belediye Başkanı ve Şevki Türktaş'ın kardeşi Şefik Türktaş "Siyaseti Alanya'da Şevki Türktaş gibi iyi götüren ve takip eden kimseyi ben şimdiye kadar görmedim. Hep yöresel kıyafet giyerdi. Özellikle mahallelere, köylere gittiği zaman. Onu o şekilde seviyorlar, kabul ediyorlar diye öyle giyinmeyi tercih etti. Gittiği makamlarda da yerine göre giyinirdi, takım elbise de giyerdi tabiki" ifadelerini kullandı.

'HER PARTİYE BÖYLE BİRİ LAZIM'

Şevki Türktaş'ın yakın arkadaşı olan Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) eski Başkanı, Gazeteci Necati Masatlı ise "Ben Şevki Türktaş'ta, Alanya ve ülke sevdasının her şeyin önünde olduğunu gördüğüm için her zaman onunla birlikte hareket ettim. Her partiye böyle bir insan lazım. Ben de bu sebeple sürekli onun yanındayım. Kendisiyle anılarımızı anlatsak kitap olur. Şevki Başkan çok esprili bir insandır. Seçim dönemlerinde başımıza gelen çok şey oldu. Şevki Başkan, Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'nde 100 kişiye rozet taktı seçimden önce. Seçimden sonra baktığımızda Yaylalı'dan 14 oy aldığımızı gördük. Bu da o anılardan biridir" dedi.