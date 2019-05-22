CHP'den 'Yerimiz CHP'nin tam karşısı' diyen Soylu'ya yanıt: Demek ki doğru yerdeyiz

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, "Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız" ifadelerini kullandı. Soylu'nin ifadelerine yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu'nun sözlerinin bulunduğu haberi alıntıladı ve "CHP’nin ne kadar doğru yerde durduğunun ve ne kadar iyi işler yaptığının en güzel göstergesi…" ifadelerini kullandı.