CHP'den yerel seçim atağı

ADAY belirleme noktasında düğmeye basan ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le görüşmelerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir yandan farklı kesimlerden aday arayışlarını sürdürürken, diğer yandan bölge toplantılarına katılarak seçim çalışmalarını yürütüyor. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri; Antalya, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın dahil olduğu ve Antalya’da düzenlenen bölge toplantılarına katıldı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, eski il başkanları ve ilçe başkanları da katıldı. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, toplantıda önümüzdeki yerel seçimlerin değerlendirilmesinin yapıldığını kaydetti.