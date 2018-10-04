CHP'den Toklu'ya aday tepkisi

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun "Liyakat sahibi, tecrübeli ve şehri adaletli yönetebilecek birisini belirleyeceğiz" yönündeki Alanya Belediye Başkan Adayı tarifine Alanya Belediye Meclisi’nin CHP'li üyesi Erkan Demirci'den ilginç bir yorum geldi.

CHP'den Toklu'ya aday tepkisi
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DEMİRCİ, sosyal medya hesabındaki yorumunda Toklu'nun aday kriter özellikleri açıklamasındaki 'tecrübeli' kelimesine dikkat çekti. Demirci, "Bu sözler Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından bilinçli olarak söylendiyse, önümüzdeki yerel seçimlerdeki belediye başkan adayı konusunda bir miktar da olsa ipucu verebilir mi?" dedi. Demirci, şu yorumu yaptı: Toklu, ‘Belediye başkan adaylarının liyakat sahibi, tecrübeli ve şehri adaletli yönetebilecek birisi olacağını söylüyor. Yukarıdaki cümle içerisinde geçen liyakat sahibi ve adaletli kriterleri zaten zorunlu olarak adaylarda olması gereken özellikler. Tecrübe de önemli bir kriter ama bana göre zorunlu değil. Adaydaki tecrübe eksikliği, kurulacak kuvvetli bir siyasi ve bürokratik kadro ile pekala giderilebilir. Liyakat ve adalet ise kurulacak kadroyla ilgili olmayan, tamamen başkan adayına özgü, kişisel kriterlerdir. Bu durumda şu soruyu sormak gerek. Tecrübeli ifadesini bilinçli olarak söylediyse önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı konusunda bir miktar da olsa ipucu verebilir mi?"

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