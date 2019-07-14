CHP'den Tokar çıkarması

Alper KUTAY

VATANDAŞLAR tarafından ilgiyle karşılanan Demirci ve Sipahioğlu, bölge halkının sorunlarını da dinledi. Öte yandan CHP İlçe Teşkilatı’nın Cuma Pazarı içerisindeki teşkilat bürosunun yeniden revize edilmesi için proje hazırlayan Gökhan Sipahioğlu, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti. Sefa Çorbacı’nın parti tüzüğü gereği görevden alınmasının ardından CHP İlçe Başkanı olarak atanan Coşkun Karadağ’ın yönetimine giren İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, yönetimin talebi üzerine CHP’nin yaklaşık 30 yıldır hiçbir değişiklik yapılmayan bürosu için yeni bir proje çizdi. Karadağ ve ekibinin de onayını alan proje için önümüzdeki günlerde düğmeye basılacağı öğrenildi. CHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle hazırlanacak proje ile CHP’ye yakışan bir büronun ortaya çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi.