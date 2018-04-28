CHP'den sürpriz bir aday adayı daha 

24 HAZİRANDA yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde hareketli anların yaşandığı partilerden biri olan CHP’de kimlerin aday adaylığı için başvuru yapacağı merakla beklenirken süpriz bir gelişme yaşandı. Alanyalı iş adamı Serdar Köseoğlu'nun CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Köseoğlu'nun bu hafta içi aday adaylığını açıklayacağı bildirildi.
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