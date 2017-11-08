CHP'den seçim barajı açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği seçim barajı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BARAJLI SEÇİM BARAJLI DEMOKRASİ DEMEKTİR"

Tezcan, "Seçim barajı ile ilgili bizim düşüncemiz çok net. Barajlı seçim, barajlı demokrasi demektir. Biz seçim barajı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok kanun teklifi verdik, seçim barajı hiç olmamalıdır. dedi.

"BELKİ YÜZDE 3 DÜŞÜNÜLEBİLİR AMA ARZU EDİLEN HİÇ OLMAMASIDIR"

Şu anki oranın kabul edilebilir olmadığının altını çizen Tezcan, "Israrla belli bir barajda mutabakat aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir ama arzu edilen hiç olmamasıdır. Yüzde 10 kabul edilebilir bir baraj değildir." yanıtını verdi.



