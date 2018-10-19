CHP'den Şahin açıklaması

Haber: Alper KUTAY

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in CHP’den veya başka bir partiden aday olmayacağını açıklaması üzerine bir değerlendirme yapan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, şunları söyledi: "Mehmet Şahin başkanımız tüm kamuoyunun bildiği üzere başarılı bir Ticaret Odası Başkanı. İsmi son günlerde hem sosyal medyada hem basında Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti. Medyanın yaptığı anketlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi ile adı anılıyordu. Ben kendisini yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Çok samimi olduğumuzu da herkes bilir. Belki geçmişte farklı partilerde siyaset de yapmış olabiliriz ama biz Alanya için hangi siyasi parti, hangi düşüncede olursak olalım Alanya'ya bir şeyler katabilir miyiz, onun mücadelesini veriyoruz. Mehmet başkanımızla yaklaşık 3 aydır görüşmelerimiz oldu. Ancak bunun içerisinde hem yerel siyaseti hem genel siyaseti her zaman konuşuyoruz.

‘RESMİ TEKLİFİMİZ OLMADI’

Bu bir şekilde basına sanki biz resmi bir teklif yapmışız, ona ‘sizi belediye başkan adayı olarak görmek istiyoruz’ demişiz gibi bir algı yaratıldı. Fakat biz resmi bir teklif yapmadık, öyle bir poz da vermedik. Ancak Mehmet başkanımız görevinde kalmayı tercih etti. Bizim zaten kendisinin de söylediği gibi her zaman Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak koordineli çalışmamız devam ediyor. Biz zaten ağabey kardeşiz, kendisini sevdiğimi o da bilir. Kararına saygı duyuyoruz. Başarılı bir Ticaret Odası Başkanımız var. Görevinde kalmayı, hizmet etmeyi tercih etti. Kendisi de altını çizdi. Hiçbir siyasi partiden aday olmayacağını söyledi. Bundan sonraki süreçte en güçlü adayımızla seçime gireceğiz ve iddialı olacağız. Biz en güçlü ismi Alanya Belediyesi'ne aday olarak çıkaracağız. Hem Antalya hem Alanya Belediyesi'ne talibiz.”