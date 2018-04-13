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CHP'den Mahmutlar çıkarması

Demirtaş'ın ardından Mahmutlar'da vatandaşla buluşan CHP'liler, 2019'da iktidar olmaları halinde kapanan tüm belde belediyeleri yeniden açma sözü verdiler

CHP'den Mahmutlar çıkarması

Demirtaş'ın ardından Mahmutlar'da vatandaşla buluşan CHP'liler, 2019'da iktidar olmaları halinde kapanan tüm belde belediyeleri yeniden açma sözü verdiler

13 Nisan 2018 Cuma 22:33
CHP'den Mahmutlar çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Demirtaş'ın ardından Mahmutlar Mahallesi'nde istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri ve İlçe Teşkilatı yönetim kurulu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda gündemdeki konular değerlendirilirken, mahalle halkının sorunları da dinlendi ve CHP'li yöneticiler tarafından notlar alındı. Toplantının ana gündemini ise 2019 yılında yapılacak olan seçimler aldı. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Mahmutlar'dan güçlü bir destek beklediklerini, 2019'da tek başlarına iktidar oldukları takdirde başta Mahmutlar olmak üzere Büyükşehir Yasası ile kapanan tüm belde belediyeleri yeniden açacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DemirtaşCHP
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