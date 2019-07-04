CHP'den Köylü Pazarı'na tam destek

Alper KUTAY

BU iki konunun Alanya Belediye Meclisi’nde değerlendirildiğini ve komisyona havale edildiğini söyleyen Bağışlar, Dim Vadisi, Damlataş Caddesi, Cuma Pazarı ve İskele Caddesi gibi turizm ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerdeki işletmelerle ilgili olarak mimari bütünlüğün ve estetiğin sağlanabilmesi amacıyla çalışma yapılacağını belirtti. Kentsel Estetik Komisyonu veya Kent Estetiği Çalıştayı benzeri bir oluşumla sivil toplum kuruluşları, mimarlar ve mühendisler odası ile ticaret odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla istişareli olarak çalışılacağını dile getiren Bağışlar, “Turizm kenti olan Alanya'da işletme ve görsel bütünlüğün sağlanması açısından çok önemli bir proje olan bu çalışmayı destekliyoruz. Ayrıca kente bir kimlik kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz” mesajı verdi.