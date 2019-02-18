CHP'den görme engelliler için oy pusulası teklifi

CHP grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını içeriyor. CHP, görme engellilerin gizli oy kullanma taleplerine YSK’nın yanıt vermemesi ve şablon hazırlamama kararı üzerine harekete geçti. Sorunun çözülmesi için CHP grup başkanvekillerinin hazırladığı kanun teklifi, “Ancak Yüksek Seçim Kurulu görme engelli seçmenlerden isteyenlerin, Braille alfabesi ile hazırlanmış oy pusulası, şablon veya benzeri yöntemlerle gizli oy kullanabilmelerine yönelik önlemleri alır” hükmünün kanun metnine eklenmesini öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

GİZLİ VE GÜVENLİ OY KULLANABİLMELERİNE OLANAK SAĞLANACAK

“298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun engelli yurttaşlarımızın seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oyunu kullanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak engelli vatandaşlarımızın bir akrabaları ya da başka bir seçmenin yardımıyla oy kullanmaları seçme haklarını kullanmalarını sağlarken, ‘gizlilik’ ilkesi ihlal edilmektedir. Uygulanan yöntem özel olarak görme engelli yurttaşlarımız açısından da gerçek siyasi tercihlerine göre oy verememe gibi potansiyel bir tehlike de içermektedir. Oy kullanırken kendisine refakat eden akraba ya da diğer seçmenin, görme engelli yurttaşın tercihine uygun olarak oy kullanıp kullanmadığı bilinememektedir. Kanun teklifimizle görme engelli yurttaşlarımızın, seçimlerde oylarını gizli ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Teklifimiz yasalaşırsa, Yüksek Seçim Kurulu isteyen görme engelli yurttaşlarımızın oy kullanacakları sandıklarda, Braille alfabesi ile hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.”