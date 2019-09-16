CHP'den flaş af! İhraç edilen vekil...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 26'ncı dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine ilişkin talep ele alındı. 9 üyenin katılmadığı toplantıda; 26 üye onay, 22 üye ise ret oyu verdi. Nazlıaka'nın 3,5 yıl sonra yeniden CHP'ye dönüşü, oy birliğiyle kabul edildi.

Aylin Nazlıaka talebi, daha önce 2 kez PM gündemine gelmiş; ancak reddedilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 2016'da, 'vekil odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar verilmişti.