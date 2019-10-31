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CHP'den 'Fener Alayı' eleştirisi

Alanya’daki Fener Alayı yürüyüşünün siyasi şova dönüştüğünü savunan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Bu durum tüm halkın değeri olan Cumhuriyet Bayramı’na yakışmıyor” dedi

POLİTİKA 30.10.2019, 17:15 31.10.2019, 10:21
CHP'den 'Fener Alayı' eleştirisi
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ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, toplantı sonrası gündemi değerlendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkulu bir şekilde kutlandığını söyleyen Karadağ, “Çelenk sunma töreni bir gün önce yapılıyor. Biz buna karşıyız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çelengimizi biz de 29 Ekim’de bırakmak istiyoruz” dedi. Karadağ, “Cumhur demek halk demek. Yani halkın bayramı Cumhuriyet demek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurması ve bundan önce yaptığı kongreler ve parlamentoyu toplaması, ardından 28 Ekim 1923 akşamı ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti kuracağız’ cümlesiyle başlayan ve ulu bir çınar olan Cumhuriyetin etrafında hep birlikte toplandık” dedi.
‘TÖRENİ ALANYA HALKI DA İZLESİN’
Karadağ, “En önemlisi demokratik Cumhuriyeti ülkemizde yerleştirmeye çalışacağız. Alanya’mızda Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı ancak bu etkinlikler içerisinde çelenk koyma resmi törenle başladı. Bundan önce siyasiler tarafından alınan kararla sadece kaymakam ve belediye başkanı tarafından çelenk konuluyor. 28 Ekim günü alternatif bir çelenk konulması taraftarı değiliz. Tüm halkımızın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla birlikte çelenk konulması taraftarıyız. Sadece protokol mensupları, gösteri yapan, şiir okuyan çocukların anne ve babalarının izlemesi dışında tüm halkımızın bu etkinlikleri izlemesini isteriz. Buna rağmen çok coşkulu bir şekilde geçti. Bu sıkıntının ileriki dönemde değişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
FENER ALAYI SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ’
Cumhuriyet etkinlikleri içerisinde yer alan Fener Alayı yürüyüşünü de eleştiren Karadağ, “Bence önceki yıllarda yapılan Fener Alayı yürüyüşlerini aratır hale geldi. Bir takım siyasi parti ve sembolleri Fener Alayı’na gölge düşürüyor. Fener Alayı’nın halkın ortak değeri olan Cumhuriyet değerlerine yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Yine de coşkulu bir şekilde geçti” diye konuştu. Geçen yıl Demirtaş Mahallesi’ndeki çıkan yangında kül olan ormanlık araziye Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir Cumhuriyet Ormanı kazandırdıklarını söyleyen Karadağ, “Vatandaştan ricamız, evlenenler, yeni doğum yapanlar da o bölgeye ağaç diksin” dedi.

#fener alayı #Alanya #CHP İlçe Başkanı #Coşkun Karadağ #Alanya Haber #alanya haberleri #alanya chp
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