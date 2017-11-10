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CHP'den Erdoğan'a Atatürk yanıtı

CHP Gurp Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz" sözlerine yanıt verdi

CHP'den Erdoğan'a Atatürk yanıtı

CHP Gurp Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz" sözlerine yanıt verdi

10 Kasım 2017 Cuma 13:54
CHP'den Erdoğan'a Atatürk yanıtı
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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ndeki konuşmasında CHP'yi hedef alan sözlerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk sevgisi azlığının suçlusunu da buldu: CHP. Ey Erdoğan; Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk'e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır! Nafile çabanı bu millet görüyor! Rejimi değiştirmeye kalktığınız 16 Nisan'da YSK marifetiyle saydık sandığınız oylar sayılmadı, tartıldı! İşte bu yüzden; Yapılacak ilk seçim dikta heveslileri ile Cumhuriyet sevdalıları arasındaki bir referandum olacaktır.Korkuyorsunuz! Dizleriniz titriyor!"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, “Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Söylemi Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” demişti. 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda Türkiye, yüzde 51 oy oranıyla partili cumhurbaşkanına 'evet' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAtatürk
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