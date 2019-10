CHP'den düğün salonu zammı eleştirisi! ‘Bu zamlar dar gelirli  gençleri etkileyecek’

ALPER KUTAY

KARADAĞ, "Salı günü yapılan Alanya Belediye Meclisi toplantısında çok iyi performans gösteren CHP ve İyi Parti mensubu belediye meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. Alanya'nın birçok sorununa değindiler. Birçok konuda yapıcı eleştirileri oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Belediyenin bu toplantısında göze batan en önemli husus, Alanya Belediyesi'nin düğün salonlarına yapmış olduğu zamlardı. Özellikle kırsaldaki düğün salonları dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını evlendirmeleri için yapılan güzel bir hizmet. Ancak bunun ücretlerinin çok oluşu bu aileleri zorlayacaktır” dedi.

‘DAR GELİRLİ GENÇLER ÜZÜLECEK’

Türk geleneklerinde düğün yapana yardım edildiğini, ancak yüzde 100 oranındaki bir zammın yeni evlenecek olan gençlerin belki bir buzdolabı veya fırın alamamasına neden olacağını söyleyen Karadağ, “Bu hizmetin bir kamu hizmeti kabul edilip, hiç olmazsa eski halinde kalması çok daha iyi olacaktı. Ancak maalesef bu artık geçti. Millet İttifakı'ndaki arkadaşlarımız bu konuya ret oyu verdi. İkinci en önemli husus ise pazaryerindeki küçük esnafımızın pazaryerlerindeki kira oranının yüksek oluşu. Yüzde 100'e yakın oranında bir zam oldu. Bu zam çok fazla. Zaten esnaf sıkıntı içerisinde, kıt kanaat geçiniyor. Ayrıca yüzde 100 gibi bir zam çok büyük bir yük. Küçük esnafımızın belini bükecektir” diye konuştu.

‘ELEKTRİK ZAMMINI KINIYORUZ’

Karadağ, “Örneğin, Avsallar'da tekstil ve gıda için bir pazarcıdan yıllık 3 bin 500 TL artı KDV alınacak. Bu da çok büyük bir rakam" ifadelerini kullandı. Yüzde 14.9 oranındaki elektrik zammına da değinen Karadağ, "Nasıl bir hesap yapıldıysa elektriğe büyük bir zam oldu. Elektriğe zam yapılınca hayat birdenbire zorlaşır. Çünkü her konuyu etkiliyor, her konuda elektrik tüketiyoruz. Özellikle kış döneminin yaklaştığı bu sürede ısınmadan ocağa kadar birçok noktada her şeye elektrik kullanıyoruz. Elektriğe zam gelince bütün zamlar ardı ardına devam edecektir. Bu zamları da kınıyorum, çok aşırı oldu. İki yıl içerisinde yüzde 40 ila 50 oranında elektrik zammı oldu. Bu zamlar, halkın gelirini elektrik üreten veya dağıtımını yapan bir takım firmalara peşkeş çekilmesidir" dedi.