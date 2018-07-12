CHP'den Çavuşoğlu'na destek

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Yeni Türkiye’nin ilk Bakanlar Kurulu’nda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yeniden görev verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Çorbacı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabine açıklandı. Alanyalı olan, 16 yıldır Antalya Milletvekili olan ve Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Kabine’ye girdi. Kendisine yeni görevinde devam etmesini ve başarılı bir bakanlık yapmasını temenni ediyoruz” dedi.

‘TURİZM BAKANI İSABETLİ OLMUŞ’

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da hem Antalyalı hem de turizmci olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çorbacı, “Kendisinin turizm konusuna çok önem verdiğini ve vereceğini düşünüyor, detaylı bir çalışma ile turizme büyük bir katkı sağlayacağını temenni ediyoruz. Geçmişte Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış isimler maalesef 16 yıldır başarılı olamadılar. CHP olarak sürekli eleştirdik. Sayın Mehmet Ersoy’un turizme katkı sağlayacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

‘DOLAR VE EURO HALEN ARTIYOR’

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin artık geride kaldığını, siyasi partilerin ve vatandaşın gündeminin normale döndüğünü ifade eden Çorbacı, “Artık geçim derdine düştük. Vatandaşın durumu ortada. Dolar ve Euro artışı kabinenin açıklanmasından sonra yine artmaya başladı. Bunu kesinlikle gündeme getirmek zorundayız. Bu süreçte vatandaşın ödediği vergi, Dolar ve Euro artışı yüzünden katlanacak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Vatandaş borcunu ödemekte zorlanacak. Ak Parti Hükümeti’nin ödenecek iç ve dış borçlar ile devlet harcamalarını karşılamak için sürekli vergi kalemleri yaratması vatandaşın üzerinde ciddi bir borç yükü oluşturuyor. Dolar ve Euro artışı vatandaşa vergi olarak yansıtılacak. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz. Dolar ve Euro artışı mutlaka durdurulmalı” dedi.

'TİYATROLARA DESTEK SAĞLANMALI'

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kurumunun çıkarılan yeni bir kanun hükmünde kararname ile özelleştirildiğini ve yeni düzenlemeyle bu kurumların bütçesiz bırakıldığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Yönetici kadroları ortadan kaldırıldı. Kurumların binaları ve yerleri Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Ben eski bir tiyatro aktörüyüm. Yaklaşık 5 yıl profesyonel tiyatro kursu aldım ve aktif tiyatro yaptım. Bu konunun da akıbetini merak ediyoruz. Kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığına bağlanabilir ama bu süreçte oraya bağlandıysa bu kurumlara maddi destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 00:41