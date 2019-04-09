CHP'den büyükşehir kararı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Alanya’daki birimlerim işleyişi için herhangi bir siyasi atama veya koordinatör görevlendirmesi yapmayacağını söylerken, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyelerinin, Alanya’daki her bir birim için ayrı bir isme görev verme kararı aldığı öğrenildi. Alanya’daki Büyükşehir Hizmet Birimi, ASAT Alanya Müdürlüğü, Otogar Müdürlüğü, ASMEK Müdürlüğü ve Toptancı Hali Müdürlüğü için yönetimden birer isme görev verileceği ve bu birimlerle koordinasyonu bu isimlerin sürdüreceği öğrenildi.

